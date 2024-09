Coppa Davis: l'Italia batte l'Olanda e vola alle finali di Malaga

L'Italia supera l'Olanda e chiude in testa il girone di Coppa Davis. Flavio Cobolli, nel secondo singolare alla Unipol Arena di Bologna dopo il successo nel primo di Matteo Berrettini, ha superato Tallon Griekspoor in tre set con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3, regalando così agli azzurri di Filippo Volandri, già qualificati per le Finals di Malaga, il punto decisivo per il primato del girone. In precedenza Berrettini aveva battuto Botic Van de Zandschulp per 3-6 6-4 6-4.



Forse ispirati dal sostegno del tifoso eccellente Jannik Sinner, che la sera prima, a cena, aveva anche tenuto un discorso alla squadra, a Bologna Matteo Berrettini e Flavio Cobolli non hanno tradito le attese e hanno regalato all'Italia anche la certezza del primato nel girone che ha dato loro l'accesso alle finali di Coppa Davis che si svolgeranno a Malaga, dove è presumibile che il n. 1 del mondo ci sarà non solo per fare il tifoso.

L'obiettivo dell'Italtennis, nemmeno tanto nascosto, è di riconquistare l'insalatiera, intanto i successi dell'Unipol Arena sono un bel viatico sulla via della speranza di farcela.