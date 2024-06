Europei di atletica: Tamberi oro e show a 2.37, Battocletti fa il bis nei 10mila

Due ori e un argento davanti al presidente della Repubblica Mattarella sono il bottino azzurro nella penultima giornata degli Europei di atletica di Roma.

Gianmarco Tamberi aggiunge lo show, tirando fuori molle da una scarpa e fingendo un infortunio dopo una vittoria al cardiopalma: due errori prima di superare 2.29 alla terza prova, 2.31 alla prima in scioltezza e, con l'oro in tasca e due flop a 2.33, ancora 2.34 di slancio. Ma non basta: a beneficio di uno stadio in tripudio salta da solo, al primo tentativo, anche 2.37 e dà l'arrivederci a Parigi.

L'altro oro è di Nadia Battocletti: un bis sui 10.000 (con il record italiano di 30'51"32) dopo la vittoria sui 5.000. Argento per Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli (anche lui sopra il primato nazionale in 47"50).

Nella giornata di oggi altre emozioni: Larissa Iapichino nel lungo, le due staffette 4x400 e la 4x100 uomini (anche senza Jacobs e Tortu) sono in finale.