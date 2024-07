Il Giro d'Italia Donne passa da San Marino: per Emond prima vittoria in carriera

Dopo il Tour de France, oggi da San Marino è transitato il Giro d'Italia femminile per la sua quarta tappa, 134 km da Imola a Urbino. La carovana è entrata in Repubblica dal Confine di Acquaviva per poi salire fino a Murata e proseguire verso Cerbaiola, dove è rientrata in Italia. Ad aggiudicarsi il GPM del Titano è stata la canadese Clara Emond che ha mantenuto il comando fino a Urbino e si è aggiudicata la sua prima vittoria da professionista, con 17" su Soraya Paladin e 20" su Cecilie Ludwig. Nella generale Elisa Longo Borghini resta in Rosa con 13" su Lotte Kopecky e 38" su Ludwig.

La Polizia Civile informa che tutto si è concluso in maniera regolare: il personale del Corpo in servizio è stato impiegato lungo il percorso unitamente, con loro non hanno fatto mancare il loro aiuto i volontari: cioè 10 militi e 8 appartenenti alla Federazione Ciclistica Sammarinese.