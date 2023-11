Maratona New York, Tola vince e fa il record

55mila partecipanti per la Maratona di New York, dove l'etiope Tamirat Tola vince in 2 h 4' 58" e stabilisce il nuovo record della manifestazione: battuto per 10" il precedente primato, fissato 12 anni fa da Geoffrey Mutai. A podio con Tola ci sono il keniano Korir e l'etiope Kitata. Tra le donne, successo per la keniana Hellen Obiri, in 2 h 27' 23", dietro di lei l'etiope Gidey e la connazionale Lokedi. 7° l'italiano Iliass Aouani. Presente anche la sammarinese Silvia Marocchi, che ha corso in 4 h 46' 35".