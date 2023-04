Nuoto, assoluti primaverili a Riccione: assegnati tre pass per i Mondiali

Altri tre pass per i Mondiali di Fukuoka, dopo i sei di ieri, sono stati conquistati dagli atleti azzurri nella seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto, in corso a Riccione. Il settimo a prenotare il volo per la rassegna del prossimo luglio è stato Thomas Ceccon, che ha vinto i 100m dorso in 53"36, nuotando sotto il tempo richiesto (53"74). Il suo record iridato è il 51"60 nuotato il 20 giugno 2022 a Budapest. C'è poi la doppietta nella finale dei 100 rana con due atleti, il primo sotto al tempo della colonna A e il secondo sotto quello della B, che si qualificano al mondiale. A sorpresa e con merito vince Federico Poggio, classe '98, che con 58"73 stabilisce anche il primato personale. Subito dietro chiude Nicolò Martinenghi, primatista italiano (58"26) e campione del mondo e d'Europa dei 100 e primatista italiano e campione europeo dei 50 rana, che con 59"06 conquista un biglietto d'argento per il Giappone. Simona Quadarella conquista il titolo dei 200 stile libero con il tempo di 1'59"41 che rappresenta la seconda miglior prestazione personale di sempre.