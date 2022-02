Pechino: Brignone solo 7^ in Super G

Sfuma il sogno a cinque cerchi per Federica Brignone. L'azzurra, leader di coppa del mondo di Super G, ha chiuso al settimo posto la prova olimpica, a 66 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami che ha conquistato l'oro. Argento per l'austriaca Mirjam Puchner e bronzo per l'altra svizzera Michelle Gisin. Male anche le altre azzurre: Elena Curtoni decima, Marta Bassino 17/ma e Francesca Marsaglia 22/ma. Intanto si complica la spedizione olimpica per la russa Kamila Valieva, risultata positiva a "una sostanza vietata". Il caso sarà discusso dalla Corte arbitrale dello sport, con la speranza dell'atleta di poter gareggiare il 15 febbraio.