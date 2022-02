Short Track. il capolavoro d'oro di Arianna Fontana

Il primo oro è rosa e ha un nome antico. Quello Arianna Fontana che puntualmente ogni 4 anni porta lo short track in prima pagina e vince. Vince un'altra Olimpiade ed eguaglia così il record di Stefania Belmondo: sono loro le italiane all time con più medaglie. I 500 metri di corsa all'oro per Arianna sono stati uno spot per questa disciplina: veloce, tatticamente ineccepibile, praticamente perfetta. La Fontana ha controllato la concorrenza da seconda, ha lasciato ad altre l'onore di imprimere il ritmo alla gara, ma al momento opportuno è riuscita a strappare con un sorpasso pulito che non ha lasciato dubbi. Né sulla differenza di classe, né su come andasse a finire. Quinta Olimpiade sul podio, da quel lontano bronzo a Torino 2006 sono passati 16 anni. Sportivamente parlando, un'era. E dopo 3 argenti e un bronzo, ecco Pechino a 31 anni per far cadere l'ultimo taboo. E così una giornata cominciata con una falsa partenza e una caduta, è finita con un colpo di pennello nella storia. 42''488 il tempo della gloria davanti all'olandese Schlting e alla canadese Boutin.