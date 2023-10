Tour 2024: svelato tutto il percorso con passaggio a San Marino

Svelato tutto il percorso del Tour de France 2024, durante la presentazione ufficiale al Palazzo dei Congressi a Parigi. Come annunciato, la Grande Boucle partirà per la prima volta in Italia e terminerà con una cronometro individuale in Costa Azzurra, e non a Parigi, per evitare che si sovrapponga alle Olimpiadi. L'ultima volta che il Tour è terminato con una cronometro risale a 35 anni fa.

Inizio a Firenze: prima tappa di 205 chilometri che terminerà a Rimini con sette salite impegnative ed un passaggio a San Marino.

Il giorno dopo il gruppo partirà da Cesenatico e, dopo 200 chilometri, arriverà a Bologna passando per la Cima Gallisterna e Imola. La terza tappa tutta in Italia prevede i 225 chilometri tra Piacenza e Torino. Infine, l'ultimo impegno in terra piemontese con partenza da Pinerolo ed arrivo in Francia.