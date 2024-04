Lucia Bronzetti si allena a San Marino: "Grazie per l'opportunità"

Fresca di best ranking, da lunedì scorso è numero 46, e in partenza per il WTA di Madrid, Lucia Bronzetti si allena a San Marino. Qualche giorno sul centrale di Montecchio in un Centro che è lusso assoluto per l'attività di base, ma anche funzionale alle esigenze del professionismo. Seguita passo a passo dal suo staff, Lucia è pronta a tuffarsi nella stagione sul rosso. Una stagione che anche per la Federazione Sammarinese è densa di appuntamenti.

Nel servizio le interviste a Lucia Bronzetti e al Presidente della Federazione Sammarinese Tennis, Christian Forcellini