Il belga Thibau Nys ha vinto la terza tappa del giro di Romandia. Frazione di 171 km con arrivo in salita. Un successo che ha permesso al corridore della Lidl di prendersi anche la maglia gialla di leader della corsa davanti all'italiano Andrea Vendrame, che anche ieri si era dovuto accontentare del secondo posto. In classifica generale, Vendrame insegue a soli 4 secondi. Domani la terza tappa, cronometro individuale di 15,5 km.