Giro Turchia: Tobias Lund Andresen vince la quarta tappa e diventa leader

Tobias Lund Andresen può festeggiare sotto il traguardo Bodrum, sede dell'arrivo della quarta tappa del Giro della Turchia. Il danese conquista la vittoria di frazione e la maglia turchese, quella del leader della manifestazione. Una giornata da ricordare per Tobias Lund Andresen che centra la prima vittoria in carriera. Il 21enne danese è riuscito a imporsi su Van Poppel. Un bel successo che arriva al termine dei 138 km di tappa. Tobias Lund Andresen è anche il quarto vincitore diverso di questa edizione della gara turca. Terzo posto per il tedesco Henri Uhlig. Da segnalare la prova di Manuele Tozzi. L'azzurro ha provato fino all'ultimo a portare un attacco decisivo per prendersi la vittoria di tappa, ma pochi metri prima del traguardo si è dovuto arrendere a un gruppetto di corridori arrivato sull'arrivo ad alta velocità, con in testa Davide Ballerini. Alla fine il miglior italiano di giornata è Marco Tizza che chiude con la decima posizione. Per quanto riguarda la classifica generale. Tobias Lund Andresen è al comando con 4 secondi di vantaggio su Giovanni Lonardi, vincitore della terza tappa e Henri Uhlig. Nella top 5 c'è anche Filippo Conca con un ritardo di 11 secondi. Domani la quinta tappa di 178 km da Bodrum a Kuşadası.