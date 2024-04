Per il passaggio del Tour le torri saranno illuminate di giallo

Continua il lavoro di avvicinamento al passaggio del Tour de France a San Marino. L'appuntamento è per sabato 29 giugno con la Firenze – Rimini di 206 km. La Grande Boucle transiterà anche sul Titano per una lunghezza di 22 km. A Murata sono iniziati i lavori per posizionare una bicicletta colorata di giallo per ricordare il Tour. Un intervento che fa parte degli allestimenti previsti per il passaggio a San Marino. Lunga la superstrada la segnaletica ricorda il percorso della tappa. Nelle prossime settimane anche il sovrappasso di Serravalle sarà grafico per l'occasione.

Le Torri saranno illuminate di giallo. Inoltre è prevista l'installazione di tre tabelle per ricordare la prima tappa del Tour 2024, all'ingresso e all'uscita del percorso e in prossimità della Porta del Paese dove è previsto l'ultimo Gran Premio della montagna della prima tappa.