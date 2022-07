Europei U18: amara sconfitta per San Marino contro Malta 51-66

Stefano Rossini e Filippo Ricciotti

Niente da fare per la Nazionale sammarinese nella seconda partita di questo Europeo Under 18 ospitato dalla Federazione Sammarinese Pallacanestro in Repubblica. I biancazzurri cadono con Malta dopo un ottimo primo quarto. Il finale, 51-66, è amaro, con i ragazzi che devono chinare il capo nel finale dopo l’ultimo tentativo di rimonta non andato a buon fine. Nella prosecuzione del girone A, San Marino trova alle 19.15 Andorra poi Monaco giovedì 27. Infine, nel weekend, le gare per i piazzamenti.

Sentiamo i commenti del dopo partita dell'allenatore Nazionale Stefano Rossini, e Filippo Ricciotti, miglior marcatore