Titans attesi a Porto Sant'Elpidio per gara 2

Pallacanestro Titano

Si gioca a Porto Sant'Epidio alle 21 gara 2 Obiettivo chiuderla già questa sera per il quintetto sammarinese capace di garantirsi gara 1 con il punteggio di 72-66 grazie ad una splendida rimonta biancoazzurra negli ultimi 4', con un parziale di 13-1 che vale il passaggio dal -6 al definitivo +6: e questa sera ore 21 nelle Marche, ci sarà il match point per le semifinali, in caso di vittoria di Porto Sant'Elpidio si tornerà al Multieventi domenica, per la bella. Le difficoltà create dai marchigiani già in Gara 1 lasciano pensare che quella di questa sera sarà tutto fuorchè una gita fuori porta per Felici e compagni che dovranno mantenere altissima la concentrazione e non dovranno pensare al salvagente Gara 3.

Il vantaggio maturato al Multieventi deve dare forza ed entusiasmo ai Titans di Piero Millina che hanno le qualità per completare la serie. Va sottolineato che i precedenti hanno valore relativo ma al termine del 2023 i Titans vinsero la loro quarta partita consecutiva di campionato proprio al Palas con il punteggio di 78-84. Si trattava comunque di un match fondamentale, giocato in un passato recentissimo e che il quintetto sammarinese dovrà cercare di replicare confermando quella supremazia. In quella sfida i sammarinesi sempre in vantaggio: primo quarto chiuso 18-32; secondo 38-51; terzo 39-71 e definitivo 78-84 al quarto. Si gioca questa sera al Palas di Porto Sant'Elpidio ore 21.