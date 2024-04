I dodici cestisti che rappresenteranno gli USA a Parigi 2024

La pessima figura ai mondiali 2023 in Giappone e Filippine rimediata da team USA non è stata ben digerita dalla nazione madre del basket. Ormai non bastano più le terze e quarte linee per dominare il mondo e se per gli ultimi mondiali molti fuoriclasse a stelle e strisce hanno disertato la manifestazione, per le prossime olimpiadi di quest'estate schiereranno l'artiglieria pesante.

Le olimpiadi nel basket hanno una valenza maggiore rispetto ai mondiali e sono già stati resi noti i nomi dei dodici cestisti rappresenteranno gli Stati Uniti: Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Kevin Durant, Devin Booker, Jrue Holiday, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Joel Embiid, Stephen Curry, Anthony Davis, LeBron James e Kawhi Leonard.

E' stato il grande campione del passato Grant Hill a consegnare personalmente le maglie a quelli che dovranno essere senza nessuna scusante i giustizieri, coloro che dovranno riportare gli USA in cima al mondo. In questa squadra ci sono giovani affermati come Haliburton e Edwards, ma molte leggende nella loro fase calante come James, Durant e Curry.

Il leader della squadra sarà però Joel Embiid, fuoriclasse nel pieno della propria forma e in età giovane ma matura, che l'anno scorso è stato votato miglior giocatore della stagione regolare.

Andrea Renzi