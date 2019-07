Europei U18, San Marino cede 79-47 all'Albania

Nella prima partita dell'Europeo U18 Division C, San Marino cede nettamente nell'ultimo quarto e perde 79-47 contro l'Albania. Per i biancazzurrini 18 punti di Palmieri e 10+7 rimbalzi di Felici, di là doppia doppia punti/rimbalzi per Ndreca (17+11) ed Elezi (10+10) . Domani la seconda giornata, con San Marino che incrocerà Gibilterra alle 14:45.