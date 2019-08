Europei U18: terzo posto per l'Albania, battuta San Marino

Si chiude con il quarto posto l'avventura di San Marino agli europei Under 18 di basket. La finale per il bronzo contro l'Albania è terminata sul punteggio di 58-66 a favore dei balcanici. Buona la prima parte di gara dei biancazzurri, che hanno concluso in vantaggio 34-28 il secondo quarto. Nella terza frazione l'Albania ha però preso il largo mantenendosi sempre con almeno 4 punti di vantaggio fino alla sirena. Buona comunque la prova dei giovani sammarinesi e in particolare di Tommaso Felici autore di 22 punti.