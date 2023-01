La canotta numero 24 di Kobe Bryant all'asta

In un'asta a New York ci sarà la canotta numero ventiquattro indossata da Kobe Bryant nella stagione 2007–08. L'asta durerà dal due al nove febbraio e c'è già chi pensa che il tetto massimo dell'offerta supererà quello della canotta di Michael Jordan di gara uno delle finali NBA del 1998.

Il costo della canotta di Kobe è momentaneamente fissato a 7 milioni di dollari, mentre quella di Michael “Air” Jordan arrivò a 10,1. Va fatto notare che Bryant nella stagione 2007-08 aveva vinto tre titoli NBA come secondo di Shaquille O'neal nei Lakers, che aveva vinto in queste tre occasioni il simbolico premio di miglior giocatore delle finali. Poi nel 2008-09 e 2009-10 il nostro amato Kobe vinse due titoli NBA come prima opzione offensiva e leader della squadra e questo lo catapultò nell'olimpo di pochi eletti del basket.

Forse se la sua canotta in vendita fosse stata quella delle due stagioni successive a questa, il prezzo sarebbe potuto essere più alto. La sfida di Kobe a Michael per raggiungerlo prima riguardava solo i titoli e ora dal cielo sembra che riguardi anche il record del costo della propria maglietta. Il ventiquattro è uno dei due numeri indossati dal Black mamba nella sua carriera, l'altro è il numero 8.

Andrea Renzi