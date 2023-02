Pallacanestro Titano, bella vittoria: 80-66 su Toletino

La partita

Prima i 90 punti di Ascoli, ora gli 80 del Multieventi contro Tolentino. Bel momento di forma – anche dal punto di vista offensivo – per la Pallacanestro Titano che centra il suo secondo successo consecutivo e resta aggrappata al terzo posto in Serie C Silver. 24 punti per i Titans, gli stessi di Fossombrone, e al momento in piena lotta per la promozione nella C unica del prossimo anno. Altra vittoria casalinga per gli uomini di coach Rossini: questa volta a cadere al Multieventi è Tolentino, dopo una partita sempre gestita e condotta al meglio dai biancazzurri. Alla sirena è 80-66 per la Pallacanestro Titano, sempre in vantaggio tranne lo 0-2 iniziale. L'equilibrio resta fino al 14-11 poi i sammarinesi accelerano e a fine primo quarto è già +10 grazie al 23-13. Tra secondo e terzo quarto i Titans viaggiano attorno ai 15 di vantaggio con Tolentino che non riesce a tornare in partita. Ad inizio quarto periodo la tripla di Zanotti fa segnare il massimo vantaggio San Marino: 67-40, +27. Finale in discesa con gli ospiti a segno ma l'EA Titano in costante controllo. Finisce 80-66, il top scorer è ancora una volta Gamberini autore di 22 punti. Con lui, in doppia cifra, anche Dini e Raschi rispettivamente a 17 e 14. Nel prossimo weekend altro impegno casalingo: al Multieventi arriva Gualdo per uno dei tanti scontri diretti con vista Serie C.