Presentati i Titans roster completo e competitivo

Presentato il nuovo roster Pallacanestro Titano che si accinge ad affrontare la stagione 2021/2022 nel campionato di Serie C Silver Umbria – Marche. Regoular season che prenderà il via nel weekend 9-10 ottobre con le 16 squadre divise in due raggruppamenti. Match di andata e ritorno poi fase ad orologio per concludere il campionato nella prima decade di aprile. I punti si sommeranno a quelli della prima fase e andranno a formare una classifica unica. Per le prime otto saranno playoff, con due turni al meglio delle cinque gare. Le due vincenti saranno promosse in C Gold. Per chi si classificherà nelle posizioni dalla 13ª alla 16ª saranno invece playout. È prevista una retrocessione. Titans, neo vincitori della Coppa del Centenario, inseriti nel Girone A con Montemarciano, Bartoli, Giovane Pesaro, Loreto Pesaro, Acqualagna, Aurora Jesi e Urbania. Roster completo e competitivo con obiettivo minimo i play off.