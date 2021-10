Seconda vittoria consecutiva per la Pallacanestro Titano nel campionato di serie C Silver. Il quintetto sammarinese si è imposto con il punteggio di 60 a 44 sul parquet del Basket Giovane Pesaro. Una partita dominata dalla squadra di Simone Porcarelli con tre giocatori in doppia cifra, Dini e Fornaciari 13 punti, Saponi 12.