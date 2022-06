Il coach della Pallacanestro Titano Simone Porcarelli analizza la sconfitta con Montemarciano costata la promozione e, più in generale, la stagione: "Abbiamo fatto una buonissima stagione, peccato per gara4: quella mi è rimasta un po' lì, poi gara5 è sempre un terno al lotto. Comunque complimenti a Montemarciano: se vinci due partite qui, dopo un anno e mezzo in cui non abbiamo mai perso, meriti la promozione".