VL Pesaro, ingaggiato Wells

In vista delle ultime 5 partite di campionato, la VL Pesaro potrà contare anche sull'ala piccola Dezmine "Dez" Wells. Il classe '92 arriva dagli Oklahoma Blue, coi quali ha disputato la G-League americana con una media di 13 punti a partita. Sarà la sua seconda esperienza in Italia, avendo indossato la casacca di Avellino nei playoff e nelle coppe europee della stagione 2017-18. In biancorosso ritroverà Lyons, suo compagno al college Xavier. Vestirà la maglia 44.