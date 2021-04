Ancora Champions con Bayern-PSG e Porto-Chelsea

Questa sera alle 21 sono in programma le altre 2 partite di andata dei quarti di finale di Champions League. A Monaco di Baviera, senza il bomber Lewandowski infortunato, il Bayern affronta il PSG che causa Covid perde gli italiani Florenzi e Verratti. Il match è il replay della finale dello scorso anno vinta dai tedeschi con un gol del francese Coman. Il Porto, che ha eliminato la Juventus, cerca un'altra impresa contro il londinesi del Chelsea. Nelle partite di ieri sera il Real Madrid ha battuto il Liverpool per 3-1, Il Manchester City ha superato il Borussia Dortmund per 2-1.