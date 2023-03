Nel video l'intervista a Massimo Andreatini

La Fermana reduce dal pareggio di Imola blinda Manuel Giandonato per lui contratto fino al 30 giugno 2025. Il centrocampista della Fermana era uscito malconcio da uno scontro di gioco domenica contro l'Imolese, trasportato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni sono rapidamente migliorate. Rientrato a casa ha saputo della notizia del prolungamento del contratto. Intanto sul buon momento della squadra, sentiamo il Ds Massimo Andreatini, ospite di CPiace.