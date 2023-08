Australia e Inghilterra in semifinale, fuori Francia e Colombia

Il Mondiale di calcio femminile continua a sorprendere: dopo l'eliminazione del Giappone, l'Australia supera la Francia ed è in semifinale. Le Matildas vincono ai rigori un incontro equilibrato, in cui la favorita era proprio la formazione europea, che avrebbe anche l'occasione per portarsi subito in vantaggio, ma l'errore di Lakrar a due passi dalla porta vuota è colossale. Spinte dal pubblico di casa, le australiane cercano un'altra impresa, dopo aver passato per la prima volta un turno a eliminazione a diretta, e creano un'enorme palla goal a propria volta, bloccata da un intervento prodigioso di De Almeida, sulla linea e a porta vuota. Poche le opportunità nel resto dei tempi regolamentari e così si va ai supplementari, in cui, dopo essersi vista annullare un goal per un fallo fischiato a capitan Renard, l'occasione migliore ce l'ha la Francia, con un tiro da fuori di Becho, respinto in tuffo dal portiere Arnold.

Ai rigori, servono ben 20 tentativi per determinare la vincitrice: la stessa Becho colpisce il palo per la Francia, mentre Wheeler non sbaglia e spedisce l'Australia in semifinale del Mondiale per la prima volta. Avversaria sarà l'Inghilterra, che ha rischiato di farsi sorprendere dalla Colombia, passata in vantaggio a fine primo tempo con un goal di Santos, più un cross finito in porta che un tiro, a scavalcare Earps. L'errore delle sudamericane, pochi minuti più tardi, è però incredibile: Perez esce in area, blocca il pallone, ma poi pasticcia e lo perde, Hemp anticipa tutti ed è di nuovo parità. Nel secondo tempo, l'Inghilterra spinge subito a caccia del vantaggio e lo trova al 63', sfruttando un'altra indecisione della difesa avversaria e la vena realizzativa di Russo, che entra in area, calcia a incrociare e ribalta la situazione. La Colombia prova a tornare a galla fino all'ultimo, ma non ci riesce e a passare sono le europee, che accedono per la terza volta consecutiva alla semifinale. Martedì 15 agosto si torna in campo per la prima delle due sfide, Svezia – Spagna, mercoledì toccherà ad Australia – Inghilterra, per decidere chi si contenderà il titolo. Tutte squadre fortissime, tutte in grado di arrivare in fondo, con una sola certezza: il 20 agosto avremo una Nazionale campione del mondo inedita.