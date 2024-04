SERIE D GIRONE D

Bollini: "Ultimamente siamo un po' sfortunati con gli arbitri"; Corsi: "Daremo il massimo fino al temine"

Il DS Gian Luca Bollini non cerca scuse. "Il rigore per loro non c'era, ma noi possiamo fare meglio". Il vice allenatore del Certaldo Marco Corsi si augura che la squadra continui a non mollare fino al termine, nonostante una classifica compromessa