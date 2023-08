Calcio: il portiere Amici al Fossombrone 'aspiro alla Nazionale sammarinese'

Pietro Amici, classe 2004 e promessa del calcio sammarinese, approda in serie D, tra le fila del Fossombrone. Il salto di categoria arriva, per il giovane portiere, dopo una stagione in Eccellenza nel Pietracuta. Dopo aver militato nell’Academy e come titolare della Nazionale Under 21 biancazzurra, Amici si gioca ora il posto da titolare con Gianluca Marcantognini: “Dopo i primi giorni di ambientamento con i nuovi compagni e la nuova realtà, procede tutto per il meglio – ha affermato - Mi sono inserito bene nel gruppo. E’ una esperienza molto affascinante, che mi assorbe completamente”. “E’ un anno cruciale per la mia carriera - prosegue Amici -, devo fare bene per crescere, dimostrare di valere la categoria e guardare al futuro con fiducia anche per quanto riguarda la Nazionale maggiore di San Marino. Davanti a me ci sono Simoncini e i due cugini Benedettini, ma senza presunzione ritengo di avere le qualità per aspirare alla convocazione. Il mio sogno? Fare il calciatore professionista. Mi sto impegnando con tutte le mie forze”.