Calciomercato: l'Inter cala gli assi. Arrivano Sanchez e Biraghi

Ufficiale il ritorno di Cristiano Biraghi in nerazzurro: il terzino italiano classe '92 torna dopo otto anni all'Inter, che lo lanciò nel mondo del professionismo nel 2011. Alla Fiorentina invece andrà il brasiliano Dalbert in prestito secco, che lascia Milano dopo due anni molto altalenanti. Per Biraghi pronto un contratto di cinque anni a 2 milioni a stagione, 12 milioni invece la cifra che i viola dovrebbero ricevere dal diritto di riscatto. Il tecnico Antonio Conte intanto si prepara a dare il benvenuto anche ad Alexis Sanchez, che nelle prossime ore dovrebbe sbarcare in Italia e dopo le visite mediche si unirà alla squadra per la prossima stagione.