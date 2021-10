Cambia la terza forza del girone B: Modena scavalca Ancona

Il derby marchigiano resta indigesto all'Ancona-Matelica, superata da una Fermana “operaia” e capace di tendere lo scherzetto – azzeccato, nel periodo di Halloween – ai biancorossi. Bolsius va dalla lunga distanza, Avella respinge e Cognigni scarica per Pannitteri che sblocca la contesa in favore degli uomini di Riolfo. Nella ripresa l'Ancona alza il ritmo ma sbatte su Ginestra, attento in ben due occasioni: prima sul tentativo di Del Sole, poi sul destro a giro di D'Eramo. Dall'altra parte palo clamoroso colpito da Mordini, sempre da fuori, mentre il tap-in di Frediani viene annullato per fuorigioco. Padroni di casa che pervengono comunque al pareggio quando Rolfini viene atterrato in area e lo stesso numero 9 trasforma dal dischetto calciando centrale. 3 minuti dopo, però, la nuova doccia fredda: fa tutto un indemoniato Pannitteri sulla destra, slalom speciale e servizio al bacio per Frediani che batte Avella sul primo palo e firma il più classico dei gol dell'ex.









2-1 Fermana, gialloblu corsari al “Del Conero” mentre l'Ancona-Matelica viene scavalcata al terzo posto dal Modena, vincente sul campo dell'Olbia. Il palo di Pergreffi dopo 5 minuti è il preludio al vantaggio di Gerli con un colpo da biliardo che non lascia scampo a Ciocci. Piove sul bagnato per i sardi che rimangono anche in 10 per il cartellino rosso sventolato a Udoh per un fallo di reazione. Match che cambia definitivamente al tramonto della prima frazione: Giovannini viene sgambettato da Chierico, Ogunseye – con più di un brivido – fa 2-0. Sull'altro versante Gagno stende Ragatzu ma l'ex Cagliari si fa ipnotizzare dall'estremo difensore modenese e non riesce ad accorciare le distanze. E allora ad inizio ripresa il gollonzo fortunato di Scarsella chiude i conti: il Modena vince 3-0 e l'Emilia-Romagna domina il Girone B di Serie C, almeno nelle prime 3 posizioni.