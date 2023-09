Carpi-Prato con rissa, il Giudice non omologa il risultato

Il risultato della partita della prima giornata di Serie D, tra Carpi e Prato, terminata 3 a 2 tra le polemiche e con rissa finale, non è stato omologato dal Giudice Sportivo per il ricorso da parte del Prato. Per quanto riguarda le squalifiche l’allenatore toscano, Lucio Brando, è stato fermato per quattro giornate con per essere entrato sul terreno di gioco, a gioco fermo, ed avere strattonato e insultato alcuni calciatori avversari. Tre giornate all’altro espulso del Prato, il difensore Christian Casucci per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.