Il tecnico del Victor Stefano Cassani sottolinea l'ingenuità di Antonio Stellacci: "è ancora un ragazzo, mi auguro che anche questa gli serva per crescere. Dopo la prima ammonizione, conoscendolo, avevo già preparato la sostituzione ma non ho fatto in tempo". Massimo Scardovi allenatore del Tropical Coriano dichiara che la sua squadra è stata colpita in contropiede nel momento migliore. Poi - ha concluso- non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità.