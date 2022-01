Cesena e Imolese alla ricerca di rinforzi

Dopo il giro di tamponi di ieri, oggi è tornato al lavoro il Cesena per preparare l'incontro valevole per la 21esima giornata del campionato di serie C con la Lucchese previsto per il 9 gennaio, e slittato, salvo altre complicazioni da covid nel weekend 22-23 gennaio. Sono due sostanzialmente gli obiettivi di mercato segnati in rosso sul taccuino del DS Moreno Zebi: il terzino del Sud Tirol Fabbri, e il trequartista del Mantova Guccione. Da tempo il Cesena insegue anche l'attaccante della Virtus Verona Pittarello. Intanto il terzo portiere bianconero Davide Fabbri classe 2003 mandato a fare esperienza in serie D a Cattolica. Insieme a Michele Nardi ed Elia Benedettini si allenerà il ventenne Alessandro Bizzini.

Alla ricerca di un attaccante di categoria anche il DS dell'Imolese Aniello Martone sulle tracce della punta della Reggiana Daniele Sorrentino. Poco spazio a Reggio ma sfruttato bene con due gol in 115 minuti giocati. Lunedì 17 gennaio alle ore 21 torna anche Cpiace con una puntata speciale dedicata al mercato con ospite il DS del Modena Davide Vaira e il tecnico del Catania Francesco Baldini.