Cesena su Cesaretti, per Varoli è derby tra Ravenna e Rimini

SRV_MERCATO_LEGA_PRO_5-1-2020

I botti, quelli, sono attesi in chiusura quando il tempo stringe e le cose da fare ancora tante. Ma anche in questi primi giorni il mercato di Lega Pro, che non ha concluso tanti affari, ha comunque mosso le acque. Romagnole al lavoro: il Cesena cerca una punta per rimpiazzare Sarao e ha messo gli occhi su Cesaretti che però il Gubbio non vorrebbe far partire. Il laterale Franchini, che ha trovato poco spazio, esce ed è vicino al Francavilla. Mentre l'Imolese è pronta per far debuttare Maniero e si attrezza per rinforzare gli altri reparti, si gioca dietro la scrivania un derby tra Rimini e Ravenna. Entrambe si sono tuffate su Varoli, difensore affisicato che lascerà Carpi. Il Rimini ha nel frattempo ceduto Nava alla Vis Pesaro e un intreccio tiene ancora Zamparo in Romagna. L'agente dell'attaccante ha interpellato la FIGC riguardo all'interpretazione della norma che prevede massimo 2 cambi di maglia a stagione. Nel caso, passata da Reggio a Parma a Rimini, Zamparo resterebbe in biancorosso "prigioniero" fino a giugno. Grandi manovre a Trieste: la vera delusa del girone d'andata punta in alto attraverso nomi dal passato importante. Focus sul pescarese Del Grosso e operazione Lodi che il Catania è costretto a mollare per via della grave crisi economica che attanaglia la società. L'attaccante Ferrario, che con Mignani non ha trovato lo spazio desiderato, potrebbe lasciare Modena in direzione Lecco.