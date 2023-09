Champions: 2-1 del Napoli a Braga; l'Inter riacciuffa la Real Sociedad

Nei gironi di Champions League il Napoli vince 2-1 a Braga, mentre l'Inter pareggia 1-1 in casa della Real Sociedad.

Gli uomini di Garcia dominano sul piano del gioco e delle occasioni fin dai primi minuti, colpiscono due pali e una traversa prima di trovare il gol nel primo minuto di recupero del primo tempo, grazie a un bel sinistro di Di Lorenzo su assist di Osimhen. Nella ripresa i ritmi calano molto e all'84' i padroni di casa trovano il pari con un'incornata di Bruma facendo presagire la beffa, ma all'88' su un cross di Zielinski arriva il clamoroso autogol di Niakaté che rimette a posto le cose.

All'Anoeta, spagnoli avanti al 4' con il gol di Méndez dopo il palo colpito da Barrenetxea, ma all'87' Lautaro insacca e salva Inzaghi dal ko al debutto. I nerazzurri sono così appaiati ai baschi a -2 dal Salisburgo, che sorprende tutti e vince 2-0 in casa del Benfica.

Oggi tocca a Roma e Atalanta in Europa League: alle 18:45 giallorossi contro i moldavi dello Sheriff a Tiraspol; alle 21 i bergamaschi ospitano i polacchi del Rakow Czestochowa. Conference League invece per la Fiorentina, alle 18:45 in Belgio contro il Genk.