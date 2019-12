Champions: bene la italiane. Vincono Juve e Atalanta

La Juventus termina nel migliore dei modi il girone D di Champions League: i bianconeri espugnano per 2-0 la BayArena di Leverkusen grazie ai gol di Cristiano Ronaldo (75') e Higuain (92'). I campioni d'Italia erano già sicuri del primo posto, dunque Sarri dà spazio a qualche seconda linea. Nei minuti finali Dybala sposta gli equilibri del match, servendo l'assist al portoghese ed entrando nell'azione del raddoppio.

Impresa dell'Atalanta che si qualifica per gli ottavi in casa dello Shakhtar Donetsk, dove i bergamaschi hanno vinto 3-0 e hanno chiuso al secondo posto nel gruppo C, alle spalle del Manchester City.