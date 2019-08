Champions League: sorteggiati i gironi. Van Dijk vince il UEFA best Player

Estratti i gironi della prossima Champions League 2019-2020. Il Napoli affronterà come l'anno scorso gli attuali campioni del Liverpool, mentre la Juventus ritrova l'Atletico Madrid di Simeone. Girone di ferro per l'Inter che avrà a che fare invece con Barcellona e Borussia Dortmund, mentre l'Atalanta dovrà vedersela col Manchester City di Guardiola, in un girone comunque alla portata della Dea. Martedì 17 settembre l'inizio delle partite, con l'esordio dei bianconeri e dei bergamaschi. Inter e Napoli invece in campo mercoledì 18. Il premio di UEFA Men's Player of the Year va invece a Virgil Van Dijk, che riesce a battere Messi e Ronaldo.