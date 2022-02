Clamoroso in Coppa di Francia: PSG eliminato agli ottavi dal Nizza

Marcin Bulka diventa eroe per una notte: il portiere del Nizza, in prestito dal Paris Saint-Germain, para 2 rigori ed elimina dalla Coppa di Francia proprio i parigini partiti per vincere tutto, almeno in patria. E invece uno degli obiettivi è già sfumato per merito dei ragazzi di Galtier che reggono per 120 minuti agli attacchi – sterili, a dir la verità – del tridente Messi, Draxler e Icardi per poi aver la meglio nella lotteria finale. La partita si gioca a ritmi bassissimi: il PSG di Pochettino si ferma al diagonale di Verratti fuori di poco nel primo tempo e al destro da fuori di Paredes tenuto lì da Bulka in pieno recupero.

Si va, dunque, ai rigori: Messi segna, Mbappe – entrato solo a metà ripresa – anche, Il primo colpo di scena lo si ha quando Paredes sbaglia e consente al Nizza di andare in vantaggio ma Donnarumma torna in formato Europei e annulla Delort con un gran colpo di reni. Poco cambia, però: ad oltranza Dante lo batte con il "cucchiaio" e Bulka – proprio lui, l'uomo della provvidenza – ipnotizza il giovanissimo Xavi Simons portando gli “Aquilotti” ai quarti. Il PSG, invece, è clamorosamente fuori.