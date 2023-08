Clamoroso, Roberto Mancini si dimette da CT dell'Italia

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra. Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale.

Un clamoroso passo indietro: Roberto Mancini rimette il suo incarico di CT della nazionale. Dimissioni, addio all'Italia e all'azzurro. La notizia, anticipata dal quotidiano Libero è stata confermata dalla Federazione poco prima delle 14. I motivi di questo passo assolutamente inatteso, considerando che il 4 agosto, appena 9 giorni fa, era stato nominato coordinatore delle Nazionali Under 20 e 21, verranno chiariti nelle prossime ore. La nomina di Mancini a commissario tecnico risale al 14 maggio 2018, dopo la mancata qualificazione ai mondiali 2018 e dopo l'addio di Gian Piero Ventura e di Carlo Tavecchio. Da quel momento l'ex fuoriclasse della Sampdoria ha iniziato l'opera di ristrutturazione di una Nazionale svecchiata e ringiovanita anche a costo di scontrarsi con l'opinione pubblica. I risultati, esageratamente altalenanti. L'Italia è passata dal trionfo di Wembley che ha consegnato l'iconico abbraccio con l'amico di sempre Gian Luca Vialli scomparso lo scorso gennaio, un colpo durissimo per Mancini, alla mancata qualificazione, seconda consecutiva ai Mondiali del Qatar 2022. Negli ultimi giorni le indiscrezioni circa le frizioni con Alberico Evani, dimissionario, che di Mancini era il numero due e la spalla in nazionale. Tra i traguardi, anche il record assoluto di imbattibilità ai campionati europei, con 40 risultati utili consecutivi. Record anche di vittorie consecutive con 11 successi in fila. Con il 9-1 sull'Armenia, Mancini ha stabilito anche il record del più ampio scarto di reti di sempre in una gara di qualificazione agli Europei degli Azzurri. Ora come scritto dalla stessa FIGC non c'è tempo da perdere. L'italia sarà in campo sabato 9 settembre in trasferta contro la Macedonia del Nord per il terzo turno delle qualificazioni Europee dopo la sconfitta con l'Inghilterra e la vittoria con Malta. Quella con la Macedonia del Nord sarà anche la prima del nuovo CT che verrà ufficializzato a giorni. Tra i nomi che circolano Cannavaro, De Rossi e Spalletti