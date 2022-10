Comandano Siena e Gubbio, bene Rimini e Cesena, crolla la Reggiana

C'è una nuova coppia al comando della serie C, girone B. Si tratta di Siena e Gubbio che viaggiano con gli stessi identici numeri. Quattro vittorie e due pareggi ma soprattutto nessuna sconfitta. Entrambe hanno subito un solo gol ed entrambe hanno vinto in trasferta, naturalmente con lo stesso risultato di 2 a 0. Se la vittoria del Siena sul campo del Pontedera, grazie alla doppietta del solito Di Santo, poteva essere preventivata, il successo della formazione di Piero Braglia sul campo della Carrarese è la conferma che i rosso-blu possono davvero recitare un ruolo da protagonisti. La vittoria egubina non fa una piega e sono tre punti meritati con il vantaggio di Vasquez su rigore e il raddoppio di Arena a due minuti dal novantesimo. Riparte il Rimini che liquida la pratica Alessandria con un perentorio 3 a 0 e riparte anche il Cesena al quale bastano poco più di venti minuti per archiviare la sfida con la Recanatese. Crolla invece la Reggiana. Contro ogni pronostico il Fiorenzuola rifila un pesante 5 a 0 alla squadra di Aimo Diana. Terzo successo di fila per la formazione di Tabbiani che aggancia proprio i granata al secondo posto in classifica. Vincono in trasferta il Montevarchi, 2 a 1 ad Ancona e la Lucchese, 2 a 0 sul campo del San Donato mentre l'Imolese strappa un bel punto sul terreno della Virtus Entella.