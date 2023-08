Conference League: è dentro o fuori per la Fiorentina, contro il Rapid

Ancora un'occasione per non restare fuori da quel torneo di cui è finalista uscente. La Fiorentina scende nuovo in campo, stasera, per il ritorno dei playoff di Conference League, contro il Rapid Vienna: si riparte dall'1-0 dell'andata in favore degli austriaci, che i viola proveranno a ribaltare per raggiungere la fase a gironi. Vincenzo Italiano avrà a disposizione tutti i propri giocatori, che nel frattempo sono partiti con una vittoria e un pareggio in campionato. Se segnare non sembra un problema, per la Fiorentina, tenere la porta inviolata, al momento, lo è: nonostante i pochi tiri subiti dagli avversari, i viola hanno incassato quattro goal in tre partite. Alle 20 il fischio d'inizio della partita, che i toscani sono obbligati a vincere per non rovinare subito la stagione, valorizzare gli acquisti fatti e, soprattutto, non essere costretti a ridimensionare la rosa proprio all'ultimo giorno di mercato, con il rischio di dover svendere, più che vendere.