Conte: "Atalanta - Inter è il giusto finale di campionato, dobbiamo fare bene"

La lotta per il secondo posto è sempre più avvincente e la bagarre, tra Atalanta e Inter, è sempre più serrata. Botta e risposta. Ieri sera, nei due anticipi della 37esima giornata, infatti, alla vittoria dei bergamaschi sul Parma per 2 a 1 hanno risposto in serata i nerazzurri imponendosi, nel big match del Meazza, per 2 a 0 sul Napoli.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, è soddisfatto dei suoi ragazzi: "Siamo la miglior difesa, il secondo miglior attacco e portiamo tanti giocatori al gol".

Per ironia della sorte l'ultima giornata di campionato metterà di fronte proprio la Dea e l'Inter. Un solo punto divide le due squadre - Inter a 79 punti e Atalanta a 78 - e per questo la 38esima giornata deciderà chi arriverà dietro alla Juve. "La giusta conclusione di campionato, loro sono una realtà importante, non solo a livello italiano. Vogliamo fare bene e poi penseremo al Getafe", ha detto Conte.

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, è soddisfatto della prestazione ma tira comunque le orecchie ai suoi: "Bisogna ritrovare l'animo e il veleno. 8 mesi fa abbiamo raschiato il fondo, ne siamo usciti col duro lavoro".

Questa sera scenderanno in campo le altre: Lazio-Brescia, Sassuolo-Genoa, Udinese-Lecce, Verona-Spal, Sampdoria-Milan, Cagliari-Juventus, Fiorentina-Bologna, Torino-Roma.