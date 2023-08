De Ketelaere all'Atalanta. Arnautovic all'Inter. Entrambi hanno superato le visite mediche

Charles De Ketelaere si sposta di pochi chilometri e da Milano sponda Milan arriva a Bergamo. Per il 22 enne belga che in rossonero non ha mai incantato prestito con diritto di riscatto. Con l'Atalanta, De Ketelaere proverà a ritrovarsi per tornare quel giocatore che con il Brugge aveva mostrato ottime doti. Marko Arnautovic ha superato le visite mediche ed è ufficialmente un giocatore dell'Inter. Per l'austriaco si tratta di un ritorno, faceva parte della rosa, con ruolo marginale, che con Josè Mourinho conquistò lo storico triplete: campionato, Coppa Italia, Champions League. Arnautovic, pagato 10 milioni al Bologna contratto biennale fino al 30 giugno 2025.