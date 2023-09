Disastro Entella, sconfitta dal Sestri (0-1) e salta Volpe

Il derby del Tigullio è un giro di giostra fatale a Volpe, sua la prima panchina che salta, mentre fa festa il Sestri Levante nella serata meno attesa. Entella, solo 2 punti nelle prime 2 giornata, all'arrembaggio. Al 7' l'occasione è clamorosa, Zamparo si mangia il mondo a un metro dalla porta. Il Sestri si vede e colpisce al 16': angolo di Candiano, Pane sfugge alla cintura di Parodi e appoggia dentro. Entella ghiacciata, Raggio Garibladi recupera poi non la tiene bassa. Prima dell'intervallo Zamparo fa la sponda, l'idea di Santini si impenna e non se ne fa niente. Ripresa, lampo Sestri, De Lucia deve volare per dire di no a Candiano. Di lì in poi è un monologo Entella, Santini col contagiri, stacca Zamparo, Anacoura la toglie dall'incrocio. Il Sestri è tutta volontà e trincea, il tempo passa e il colpo grosso si avvicina. Clemenza su punizione ci va poco lontano. Ospiti con la testa dietro ai guantoni, Zamparo sfila ma non fa centro. L'ultima preghiera è di Tascone, il resto è festa Sestri, mentre in casa Entella sono fischi e ribaltone.