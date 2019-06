Europeo U21, Germania e Austria al comando del Gruppo B

Parla tedesco la prima giornata del Gruppo B degli Europei U21. Le folate in contropiede lanciano la Germania, che batte 3-1 la Danimarca con doppietta di Richter e rete di Waldschmidt, col rigore di Skov a ridurre le distanze. L'Austria invece stende 2-0 la Serbia: i gol sono di Wolf - inizialmente annullato ma poi convalidato con l'aiuto della VAR - e di Horvath su punizione, coi serbi che, tra le due marcature, restano in 10 per l'espulsione di Jovanovic.