Falsa partenza delle romagnole. Bene le sarde, Pescara e Spal

Olbia-Cesena

Inaspettata e brutta la sconfitta di un Cesena che lascia Olbia non solo con zero punti ma anche con tanti dubbi. Inaspettata, anche perchè lo scorso anno in trasferta, furono solo due le sconfitte lontano dal Manuzzi con Fermana e Lucchese. Al Porta Elisa di Lucca l'ultimo ko bianconero risale addirittura al 29 novembre 2022. Brutta, perché la squadra di Mimmo Toscano ha mostrato diversi giocatori non in condizione e in generale si è vista una squadra sotto ritmo. La La Lega Pro ha comunicato il rinvio della partita Cesena-Spal in quanto gli estensi hanno 4 giocatori impegnati nelle varie nazionali. La gara, valida per la seconda giornata di Serie C Girone B e inizialmente in calendario per venerdì 8 settembre alle ore 20.45, sarà recuperata mercoledì 27 settembre alle ore 20.45.

Bene l'Olbia trascinata dal solito sgusciante e lucidissimo Daniele Ragatzu e dall'ottimo debutto in stagione del centroavanti della Nazionale sammarinese Nicola Nanni, suo il primo gol di potenza e precisione. Debutto amaro anche per il Rimini caduto al Neri contro l'Arezzo. Nessun processo, la squadra è stata completata solo nell'ultimo giorno di mercato dopo un estate di grossi cambiamenti, ma è chiaro che la sconfitta all'esordio pesa. Arezzo capace di piazzare un uno-due micidiale tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo. La reazione tardiva con il gol di Cherubini non è bastata. Oltre a quella dell'Arezzo, l'altra vittoria in trasferta della prima giornata è quella della Torres sul campo della Recanatese per 2-1. Bene la Carrarese del bomber Alessandro Capello che ha festeggiato il primo gol del campionato con il rinnovo del contratto fino al giugno del 2025, con opzione per l'anno successivo. Vittorie convincenti per il Pescara di Zeman, 3-1 sulla Juventus Next Gen, di misura della Spal sulla Vis Pesaro grazie ad un autogol, all'inglese del Pontedera sul Sestri Levante 2-0 secco. Partenza con un pareggio per il Perugia di Francesco Baldini con la Lucchese, per il Gubbio in casa con il Pineto e tra due possibili candidate alla serie B come Virtus Entella e Ancona. Nella seconda giornata spicca il posticipo di domenica 10 settembre ore 20.45 Perugia – Pescara.