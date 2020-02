Femminile, i gol della 13ª giornata di Serie B

Il Napoli si riprende la vetta della classifica superando la San Marino Academy ad Acquaviva nello scontro diretto. L'inizio è tutto di marca partenopea: Chatzinikolau trova il vantaggio dopo aver colpito la traversa in precedenza. Sono passati solo 5 minuti, poi l'errore di Ciccioli spiana la strada per il raddoppio delle ragazze di Geppino Marino con Beil. Sembra l'inizio di una vera e propria imbarcata, il Napoli si guadagna anche un calcio di rigore ma Ciccioli si riscatta e neutralizza il tentativo di Nencioni. Le Titane prendono coraggio: la splendida punizione di Raffaella Barbieri accorcia le distanze e vale il tredicesimo centro stagionale per il capocannoniere di Serie B ma nella ripresa Chatzinikolau anticipa Ciccioli e chiude definitivamente i conti per il 3-1 campano.

Del ko dell'Academy ne approfitta anche la Lazio che sale al secondo posto. Super prova delle biancocelesti sul campo del Chievo Fortitudo. Poker aperto da Noemi Visentin con una botta all'incrocio dei pali, seguito del centro di Flaminia Lombardozzi ad inizio secondo tempo. Le gialloblu non reagiscono e allora le ragazze di Seleman infieriscono ancora con Visentin e con la neo-entrata Claudia Palombi. Si avvicina pericolosamente alle zone alte della classifica il Ravenna, avanti contro la Riozzese grazie ad Arianna Montecucco. Il 2-0 delle giallorosse arriva con l'autogol di Jenny Dossi sul traversone della stessa Montecucco. A poco o nulla serve il piattone al volo di Biancamaria Codecà che riapre il match ma non cambia il finale.

In zona salvezza, vittoria fondamentale per il Cesena contro il Perugia. 2-0 per le romagnole firmato dall'eurogol di Maddalena Porcarelli dopo soli 60 secondi e dal penalty di Eleonora Petralia che non lascia scampo a Bayol. Bianconere che escono virtualmente dai play-out anche perchè il Vittorio Veneto non va oltre l'1-1 in casa con la Roma Calcio Femminile. Al missile da 30 metri di Greis Domi risponde il colpo di testa in tuffo di Alessia Ietto. Successo esterno, poi, anche per il Cittadella: 2-1 sulla Novese.