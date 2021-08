Fermana – Viterbese gol e spettacolo finisce 3-3

Rossoni – Bolsius – Urbinati la combinazione da calcio d'angolo porta il primo sigillo dei gialli Fermana di Maurizio Domizzi. Se è uno schema, è stato eseguito nel migliore dei modi dai marchigiani. Terzo tempo perfetto del capitano che va poi a festeggiare con il pubblico, finalmente ritrovato. Comincia il Volpicelli show. Il mancino ex Matelica, serve un pallone teso e centrale per Murilo, grande parata di Moschin. La partita risulta bella e veloce, la Viterbese di Dal Canto mostra grandi limiti difensivi. Il raddoppio arriva su fallo laterale, la sfera rimbalza sul dischetto del rigore, Bolsius la rovescia alle spalle di Daga. Non si può prendere un gol così, il pensiero di Alessandro Dal Canto. I laziali divorano il gol, che avrebbe riaperto i giochi: sulla conclusione di Calcagni, non benissimo Moschin, arriva Alderico, più difficile sbagliare che fare centro.

Quando ad inizio ripresa lo scambio Marchi – Nepi porta la Fermana sul 3-0 con la stoccata del numero 32 precisa sul primo palo tutti pensano al punto esclamativo su prima vittoria e tre punti ai gialli. Ed invece il calcio è imprevedibile la Fermana si blocca e la Viterbese riparte grazie al solito Volpicelli questa volta con il destro, al servizio di Murilo, bravo a chiudere sul primo palo. La Fermana sbanda e la Viterbese si rialza del tutto con Emilio Volpicelli il sinistro dell'ex Matelica non ha bisogno di altri commenti. Sono quei palloni che colpiti così spesso finiscono in tribuna, il suo termina la corsa sotto l'incrocio dei pali. Chapeau. Per completare la rimonta ci vuole un altro gol e tutto sembra svanire quando Capanni colpisce il palo al 90esimo. Succede invece che la Fermana paradossalmente si fa raggiungere in contropiede al 92esimo quando Dias Capanni innesta la quarta e mostra di essere nettamente più veloce della difesa di Domizzi e batte l'incerto Moschin per il pareggio della Viterbese. A Fermo, Fermana – Viterbese 3-3