Francia: stop definitivo al campionato

Il Governo francese ha deciso di fermare definitivamente il campionato. La Ligue 1 non riprenderà. E' stato il premier Edouard Philippe a comunicarlo all'Assemblea Nazionale. Si ferma il calcio, così come tutti gli sport professionistici. Quindi si ripartirà a settembre con una nuova stagione. Non ci sono ancora notizie per quanto riguarda l'assegnazione dello scudetto, retrocessioni e qualificazioni alle coppe. Restano dubbi sulla partecipazione alle Coppe Europee in agosto con Lione, che dovrebbe giocare il ritorno di Champions League con la Juventus e il PSG qualificato già ai quarti di finale.