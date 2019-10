Ghirelli : “40 stadi sistemati, boom di abbonamenti, certezze delle regole , riforme definite, e lega dei pulmini e calcio femminile. Questo il mio modello Serie C”

Intervista a Francesco Ghirelli

Presidente di Lega Pro dal 6 novembre 2018, Francesco Ghirelli è stato ospite della trasmissione Cpiace per parlare del suo modello di Serie C. Il Presidente in meno di un anno ha riportato la terza serie italiana a 60 squadre. Un campionato – lo definisce Ghirelli- con tanti abbonati con molto pubblico, con 40 stadi sistemati. Una lettera rappresenta meglio di altre la Presidenza Ghirelli, è la “R” di Regole e Riforme. Francesco Ghirelli si definisce estremamente soddisfatto della categoria arbitrale ed è convinto che qualche nome sia già tenuto in grande considerazione per salire di categoria. Arbitri ben preparati ma che in C non saranno aiutati dal Var. Ghirelli, sposta poi l'attenzione sui giovani, e verso questa categoria apre un vero e proprio ombrello protettivo.

